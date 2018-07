Ataques com bombas deixam 25 mortos na Nigéria

A polícia atribuiu os ataques a um grupo conhecido como Boko Haram, que na língua local, o hauçá, significa "educação ocidental é um sacrilégio".

O grupo já reivindicou a autoria de uma série de ataques no nordeste do país. A maioria ocorreu em Maiduguri, que fica a cerca de 870 quilômetros da capital, Abuja. No começo deste mês, o grupo assumiu a autoria de um ataque que deixou 22 mortos em um quartel da polícia em Abuja. As informações são da Associated Press.