Ataques com carro-bomba deixam 16 mortos no Iraque A explosão de um carro-bomba em uma área comercial de Mosul, no norte do Iraque, matou pelo menos 10 pessoas neste domingo, segundo autoridades locais. O carro-bomba estava estacionado e tinha como alvo uma patrulha conjunta entre exército e polícia que passava pelo local. Um policial disse que cinco civis e cinco membros das forças de segurança foram mortos pela explosão, que ainda deixou 12 feridos. Horas antes, outro carro-bomba explodiu em um posto de controle em Debis, também no norte do Iraque, matando seis pessoas e ferindo outras 15, disse o chefe de polícia Bestoon Rasheed.