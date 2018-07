Ataques com carros-bomba matam 48 no Iraque Ataques com carros-bomba mataram, pelo menos, 48 pessoas no Iraque nesta segunda-feira, segundo oficiais, levando o número de mortos em julho para mais de 780. Mais de 3.000 pessoas foram mortas em ataques neste ano, de acordo com dados da AFP baseados em fontes do setor de segurança e de saúde.