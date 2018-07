Ataques com drones vão continuar, avisa Panetta

Panetta argumentou que os EUA estão "em guerra" na área tribal administrada do Paquistão (zona conhecida como "Fata", na sigla em inglês). Na fronteira com o Afeganistão, a região é um dos principais refúgios de combatentes do Taleban, da Al-Qaeda e de outros grupos insurgentes. A presença dos militantes tornou a Fata um dos principais alvos dos drones da CIA, ao lado do Iêmen.

"Isso tem a ver com nossa soberania também, pois eles (os militantes) nos atacaram em 11 de setembro (de 2001) e mataram quase 3 mil de nossos cidadãos. Nós deixamos claro que continuaremos a nos defender", afirmou o secretário de Defesa. "Nós estamos lutando uma guerra na Fata. Nós estamos lutando uma guerra contra o terrorismo."

Poder atômico. As declarações de Panetta foram feitas durante visita a Nova Délhi, onde sua agenda estava voltada para o reforço da parceria estratégica na área de Defesa entre os EUA e a Índia. Armados com bombas atômicas, o Paquistão e a Índia vivem em permanente tensão militar.

Panetta teve o cuidado de não deixar a impressão de que os EUA estão em guerra contra o governo do Paquistão. Mas acentuou que a relação entre Washington e Islamabad é "complicada, algumas vezes frustrante, frequentemente difícil e, ao mesmo tempo, necessária".

Autoridades americanas e paquistanesas devem se reunir nos próximos dias para tratar das missões dos drones. Os dois países estão envolvidos ainda em negociações sobre a reabertura das rotas de suprimento para as tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão.

As mesmas estradas serão necessárias para a retirada dos militares e de equipamentos dos EUA daquele país em 2014. As rotas foram fechadas por Islamabad em novembro, depois de um ataque aéreo americano que matou 24 soldados paquistaneses.