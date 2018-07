Ataques contra jornais nigerianos deixam 6 mortos

Em Abuja, a capital nigeriana, um carro-bomba invadiu o escritório do ThisDay, um influente diário do país, em um ataque suicida que deixou três mortos.

Na cidade de Kaduna, uma bomba foi jogada no prédio de escritórios ocupado pelo ThisDay e dois outros jornais nigerianos, The Moment e The Daily Sun, de acordo com o relato de testemunhas. Neste caso, o ataque também matou três pessoas.

Nenhum grupo reivindicou a autoria dos ataques, que foram semelhantes a outros atentados lançados por uma seita radical islâmica, conhecida como Boko Haram, responsável por centenas de mortes na Nigéria apenas este ano. As informações são da Associated Press.