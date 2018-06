Ataques contra torcedores de futebol matam 36 no Iraque

Policiais e funcionário de hospitais disseram nesta sexta-feira que dentre as vítimas estão 20 mortos e 40 feridos que estavam num grande café da cidade de Baquba, 60 quilômetros a nordeste de Bagdá. A primeira bomba explodiu perto da entrada do local, seguida pela detonação de um carro-bomba que tinha como alvo expectadores que estavam nas proximidades. Equipes de resgate encontraram vários corpos na manhã desta sexta-feira.

Na noite de quinta-feira, as autoridades informaram a morte de 16 pessoas e dezenas de feridos nos ataque em outros café de Bagdá e da cidade xiita de Jbala, ao sul da capital. As fontes falaram em condição de anonimato, porque não estão autorizadas a falar com jornalistas. Fonte: Associated Press.