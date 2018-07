Ataques contra xiitas e militares matam 45 Ao menos 45 pessoas, entre elas mulheres e crianças, morreram e 205 ficaram feridas ontem em atentados contra a comunidade xiita e as forças de segurança no Iraque, colocando mais uma vez em questão a capacidade do governo de garantir a segurança do país. Na cidade de Hilla, duas bombas explodiram na passagem de um grupo de peregrinos xiitas, matando 33 e ferindo 196. Na cidade santa xiita de Kerbala, um carro-bomba matou 5 pessoas. Atentados em Falluja e Mossul mataram 3 civis, 1 policial e 3 soldados.