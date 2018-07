Ataques contra xiitas e policiais matam 32 no Iraque Ataques com bombas e armas de fogo em nove cidades do Iraque deixaram pelo menos 32 mortos e 104 feridos. Os alvos eram principalmente instalações da polícia em bairros predominantemente xiitas. Segundo cálculo da agência France Presse, os ataques deste domingo elevam o número de vítimas de ataques terroristas no Iraque em setembro para 252 mortos e 801 feridos.