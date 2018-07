Ataques contra xiitas matam 43 pessoas no Iraque

Na cidade de Hilla, explodiram dois dispositivos em uma estrada, considerada como rota de peregrinação pelos xiitas, deixando 29 mortos, incluindo duas mulheres e três crianças, além de mais de 90 feridos.

As forças de segurança iraquianas isolaram a área das explosões e montaram bases na cidade para vasculhar carros, de acordo com um correspondente da agência AFP, que informou também que as lojas próximas ao local foram fechadas após o ataque.

Ainda nesta quinta-feira, um ataque suicida contra uma base da polícia na cidade de Faluja, 65 quilômetros a oeste da capital Bagdá, mataram três policiais e feriram outros 11, segundo autoridades. E na cidade de Mossul, um carro-bomba estacionado explodiu ao lado de um veículo de patrulha da polícia, matando duas pessoas e ferindo outras duas, segundo a polícia.

Outro carro da polícia foi atingido por uma bomba na cidade de Balad Ruz, a 70 quilômetros do nordeste de Bagdá, matando um agente e ferindo outras seis.

Na cidade de Kerbala, sagrada para os xiitas, um carro-bomba explodiu sob uma ponte, matando seis pessoas e ferindo outras 20, disseram um porta-voz da polícia e um oficial médico. Atentados em Taji e Bagdá deixaram mais dois mortos e 17 feridos.

O porta-voz apontou que as forças de segurança fecharam todas as estradas que levam à cidade, onde o Imã Hussein, uma das figuras mais reverenciadas no Islã xiita, está enterrado. Os iraquianos também estão à procura de um segundo carro-bomba. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.