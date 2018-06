Ataques da coalizão internacional atingem grupo ligado à Al-Qaeda

AMÃ - Ataques aéreos realizados pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos para combater o Estado Islâmico (EI) atingiram durante a noite de quarta-feira alvos do grupo Frente al-Nusra, ligado à Al-Qaeda, no noroeste da Síria, informou uma organização que monitora a violência na guerra civil síria.

Segundo o Observatório Sírio para Direitos Humanos, os ataques aéreos atingiram um escritório e um veículo usados pela Frente al-Nusra em Idlib, província onde na semana passada o grupo derrotou rebeldes sírios apoiados pelo Ocidente. Nesses bombardeios, pelo menos dois menores morreram e várias pessoas ficaram feridas.

O Observatório também relatou o primeiro ataque contra o Ahrar al-Sham, outro grupo islamita linha dura, parte da maior aliança rebelde islamita da Síria, a Frente Islâmica, que lutou junto com a Frente al-Nusra contra as forças do regime de Bashar Assad e o EI. Os aviões bombardearam uma base do grupo em Babisqa, próxima à passagem de fronteira de Bab Al-Hawa.

Os combatentes deixaram suas bases em Idlib diante da possibilidade de novos bombardeios da coalizão. Na última semana, a Frente al-Nusra avançou nessa província e controla agora a área de Jabal al-Zawiya, após enfrentar rebeldes moderados do Exército Sírio Livre. /EFE e REUTERS