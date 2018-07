Ataques das forças iemenitas matam 23 militantes da Al Qaeda

SANA - Pelo menos 23 supostos militantes da Al Qaeda morreram na noite desta segunda-feira, 4, em ataques produzidos pelo Exército contra suas fortificações no sul do Iêmen, informou em comunicado o Ministério da Defesa. O Ministério iemenita situou as operações nas localidades sulinas de Zinyibar, capital da província de Abian, e em Al Qod.

Entre os mortos há um paquistanês e um somali, acrescenta o comunicado. Desde 12 de maio, as forças armadas iemenitas realizam uma ampla ofensiva contra os redutos da Al Qaeda em Abian, onde várias cidades estão sob o controle dessa organização há um ano.

O ministro da Defesa iemenita, o general Mohamed Nasser Ahmed, escapou ileso de um atentado suicida quando visitava ontem uma base militar na província de Abian, em um ataque reivindicado hoje pelo grupo Ansar al Sharia, vinculado à Al Qaeda.

A organização terrorista aumentou sua atividade no Iêmen nos últimos meses, aproveitando-se da situação de instabilidade que vive o país desde a eclosão, em janeiro de 2011, das revoltas populares contra o então presidente, Ali Abdullah Saleh, que em fevereiro passou seus poderes a seu vice-presidente, Abdo Rabbo Mansour Hadi.