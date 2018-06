Ataques de drones deixam cinco mortos no Paquistão

No primeiro ataque, dois drones atiraram mísseis que atingiram um veículo no vilarejo de Datta Khel, no Wazirquistão do Norte, no final da noite de quarta-feira, deixando pelo menos dois militantes mortos, de acordo com autoridades. Dois outros mísseis atingiram um complexo militar e mataram três militantes na mesma região, na manhã desta quinta-feira, informou um oficial na condição de anonimato.

Horas depois, o primeiro-ministro paquistanês, Nawaz Sharif, em rara visita ao Wazirquistão do Norte, anunciou que o país estava "ganhando a guerra contra o terrorismo" na área conflituosa. O discurso foi uma forma do líder paquistanês demonstrar força em meio a protestos que duram semanas na capital, Islamabad, onde opositores pedem sua saída e alegam fraudes na eleição de 2013.

Sharif disse que espera que o sucesso da operação militar no Wazirquistão do Norte leve a uma paz duradoura em todo o Paquistão. O Exército do país afirma que matou mais de 1.100 militantes nas operações e que mais de 80% do Wazirquistão do Norte está sob controle militar. Mais de 800.000 pessoas que foram desalojadas dentro do país devido à ofensiva serão autorizadas a voltarem para suas casa em breve, de acordo com o Exército.

A ação militar na região conhecida por abrigar combatentes estrangeiros, incluindo a Al-Quaeda, foi iniciada em junho. Os ataques de drones americanos são fortemente impopulares no Paquistão, onde são vistos como uma violação da soberania nacional e muitos vezes provocam a morte ou o ferimento de civis. Fonte: Associated Press.