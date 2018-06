Ataques de drones dos EUA no Paquistão deixam ao menos 8 militantes mortos Mísseis disparados por drones dos Estados Unidos atingiram pontos de encontro de militantes e um suposto local de treinamento no noroeste do Paquistão em dois ataques separados nesta terça-feira, matando ao menos 8 pessoas, disseram autoridades do setor de inteligência.