Ataques de hackers contra os EUA vão aumentar, diz Obama

KRUN, ALEMANHA - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou no encerramento do encontro de dois dias do G-7 na Alemanha, grupo dos sete países mais industrializados e economicamente desenvolvidos do mundo, que o ataques de hackers contra os sistemas do governo americano vão aumentar.

Obama comentou sobre os problemas de cyber segurança após um grande ataque de hackers aos arquivos pessoais de funcionários do governo dos EUA - considerado o pior ataque virtual na história do país.

De acordo com o presidente americano, parte do problema é o fato de os EUA terem sistemas antigos que são incapazes de detectar as invasões. Obama afirmou que o governo está atualizando os sistemas de departamento em departamento para assegurar que a tecnologia esteja em dia. Mesmo assim, o líder afirma que a questão não será solucionada. / Associated Press