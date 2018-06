Ataques de insurgentes matam 4 no Iraque

Autoridades da polícia revelaram que na manhã de hoje um homem armado atacou um posto de controle do exército perto de Samarra, no norte de Bagdá, matando três soldados e ferindo outros dois. Na província de Anbar, um menino morreu e três policiais ficaram feridos depois que uma bomba explodiu em uma patrulha de segurança na cidade de Fallujah.

Médicos em hospitais nas proximidades confirmaram as baixas. A violência diminuiu no Iraque, mas os ataques insurgentes ainda são frequentes. As informações são da Associated Press.