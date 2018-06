Ataques de Israel a Gaza matam 18 em 3 dias

Em resposta, radicais islâmicos lançaram 140 foguetes contra o Sul de Israel nos últimos três dias, ferindo 4 pessoas. A nova onda de violência começou após um bombardeio israelense ter matado Zuhair Al-Qaissi, líder do Comitê de Resistência Popular. A milícia ligada ao Hamas foi responsável pelo sequestro, em 2006, do soldado israelense Gilad Shalit, libertado no ano passado.

Em um comunicado, o Exército israelense disse ter atacado um grupo terrorista que se preparava para lançar foguetes contra o sul de Israel e duas bases de lançamento. Dos 18 palestinos mortos até ontem, 10 pertenciam à Brigada Al-Quds, braço armado da Jihad Islâmica, e 6 ao Comitê de Resistência Popular.

"Não há dúvidas de que as operações do Exército prejudicaram a organização de atentados", disse o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu. Segundo a polícia israelense, 39 foguetes foram lançados ontem contra o sul do país, mas 12 deles foram interceptados. Ashdod foi a cidade mais atingida, mas houve ataques também a Beer Sheva, Ashkelon, Gan Yavne e Shaar. / EFE