Ataques de Israel atingem mais de 70 alvos em Gaza

Ayman Batniji disse que os projéteis danificaram várias casas ao longo da fronteira leste do território no início desta terça-feira e que ao menos 19 barcos de pesca foram incendiados por projéteis lançados pela Marinha a partir do Mediterrâneo.

O Exército de Israel disse que mais dois soldados foram mortos, elevando o número de baixas israelenses em duas semanas de conflito com o Hamas para 27. Já os palestinos afirmam que mais de 570 palestinos foram mortos desde o início do conflito. Fonte: Associated Press.