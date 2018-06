Ataques de Israel na Síria mataram 42 soldados

Pelo menos 42 soldados foram mortos nos ataques e outros 100 que estariam nos locais atingidos continuam desaparecidos", declarou o diretor do Observatório, Rami Abdel Rahman, à agência de notícias France Presse. O grupo ativista disse que o número tem como base informações de fontes em hospitais militares sírios.

O governo sírio não divulgou o número de mortos. Logo após ao ataque de domingo, que aconteceu de madrugada, meios de comunicação sírios disseram que o ataque havia deixado mortos e feridos, mas não divulgou números.

Até agora, Israel já realizou três ataques aéreos em território sírio neste ano, segundo autoridades israelense e norte-americanas, embora o governo de Israel não tenha formalmente confirmado seu envolvimento em nenhum deles.

De acordo com as fontes, os ataques tiveram como objetivo impedir que armas iranianas chegassem ao Hezbollah, grupo que é aliado da Síria e inimigo de Israel. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.