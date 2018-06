Ataques de militantes muçulmanos a postos policiais deixam mais de 30 mortos em Myanmar

YANGON, Myanmar - Ao menos 32 pessoas morreram em ataques de militantes muçulmanos contra forças de segurança de Myanmar, no norte da Ásia, nesta sexta-feira, 25. Conforme as autoridades, os rebeldes usaram armas e facões para atacar policiais em Rakhine, uma região turbulenta do oeste do país.

Oito agentes policiais e um oficial de imigração estão entre os mortos, além de 16 dos agressores, segundo o governo. O número total de vítimas ainda está sendo calculado. A polícia local informou que ataques simultâneos ocorreram em pelo menos 26 postos avançados. O governo eleveou de 150 para mil o número de rebeldes que se envoloveram no ataque, que aconteceu perto da fronteira com Bangladesh.

O Exército de Salvação Rohinyá de Arakan (ARSA), associado a outra ação militar ekm 2016, reivindicaram o ataque desta sexta-feira. Em nota no Twitter, eles afirmaram que a ação é legítima eu foi organizada para defender e liberar o povo Rohinyá, não reconhecido pelas autoridades locais.

This is a legitimate step for us to defend the world's persecuted people and liberate the oppressed people from the hands of the oppressors! — ARSA_The Army (@ARSA_Official) 25 de agosto de 2017