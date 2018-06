Ataques de separatistas desafiam cessar-fogo

KIEV - Separatistas pró-Moscou atacaram na madrugada de ontem postos de controle das autoridades ucranianas na fronteira com a Rússia e uma base militar da Ucrânia, segundo as forças do governo de Kiev.

Os ataques ocorreram horas depois de o cessar-fogo unilateral ordenado pelo presidente ucraniano, Petro Poroshenko, começar a vigorar.

Um porta-voz das forças oficiais afirmou que os separatistas atacaram com granadas de morteiro e atiradores de elite – e feriram nove soldados. / REUTERS