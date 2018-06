Ataques deixam 10 mortos em Bagdá

O ataque mais grave deste domingo ocorreu em Cidade Sadr, baixo predominantemente xiita da zona leste de Bagdá, onde a explosão de um carro-bomba perto de uma feira provocou a morte de seis civis e feriu mais 21 pessoas.

Os atentados de hoje ocorrem em meio a um recrudescimento da violência sectária no país. No ano passado, 8.868 pessoas foram mortos em episódios de violência sectária no Iraque, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU). Fonte: Associated Press.