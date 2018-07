Ataques deixam 11 mortos em Karachi, no Paquistão

Karachi é uma cidade portuária de quase 18 milhões de habitantes que registra mais de 1 mil mortes violentas por ano. Ela está no centro comercial do Paquistão e o caos no local ameaça prejudicar o governo em sua luta contra militantes islâmicos.

A maior parte da violência em Karachi aconteceu depois da decisão do mais poderoso partido da cidade, o Movimento Muttahida Qaumi, de abandonar a coalizão federal de governo. Autoridades investigam a relação de tensões políticas com os assassinatos de hoje. As informações são da Associated Press.