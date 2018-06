Ataques deixam 13 mortos no Iraque, a maioria soldados Uma série de ataques, principalmente contra as tropas iraquianas, deixou 13 pessoas mortas em Bagdá e no oeste do país nesta quinta-feira, enquanto o governo pressiona para a aprovação de um projeto de lei destinado a estabelecer uma força nacional para mobilizar a minoria sunita do Iraque na luta contra o grupo extremista Estado Islâmico.