Ataques deixam 17 pessoas mortas no Iraque

Oficiais da polícia disseram que o general Gen Mohammed al-Karawi, major do Exército, o coronel e os cinco soldados morreram quando invadiram um esconderijo que continha armadilhas em Rutba, na província de Anbar,.

Al-Karawi, que comandava a Sétima Divisão do Exército iraquiano, estava conduzindo uma operação de busca por combatentes da Al-Qaeda na região. Quatro soldados foram feridos na operação, segundo a polícia.

No oeste do país um atirador em um carro em movimento abriu fogo contra um posto de checagem da polícia na cidade de Fallujah no início deste sábado, matando quatro oficiais.

No Norte, perto da cidade de Kirkuk, um oficial do Exército e um solado foram mortos quando dois morteiros atingiram um acampamento militar, disseram autoridades.

Um pouco antes do pôr do sol, um atirador invadiu uma loja de comida no Oeste de Bagdá e matou duas pessoas, além de ferir outras três, segundo a polícia.

Na cidade de Latifiyah, a 30 quilômetros ao sul de Bagdá, um morteiro atingiu um grupo de peregrinos xiitas que se dirigiam para locais sagrados na cidade Karbala, matando duas pessoas e ferindo sete, segundo autoridades.

Ninguém assumiu a responsabilidade por qualquer um dos ataques deste sábado. Fonte: Associated Press.