Ataques deixam 70 mortos no Iraque Uma série de ataques no Iraque deixou 70 mortos e dezenas de feridos nesta quarta-feira, segundo autoridades. Na região da capital Bagdá, ofensivas com bombas atingiram áreas habitadas por muçulmanos xiitas quando os moradores estavam nas ruas fazendo compras ou a caminho do trabalho.