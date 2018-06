Ataques do Boko Haram fazem 10 mil refugiados em Camarões

Mais de 10 mil camaroneses fogem de suas casas na fronteira com a Nigéria na tentativa de escapar do terror imposto pelos ataques do grupo radical islâmico Boko Haram, informaram autoridades locais nesta terça-feira, 20.

O grupo extremista Boko Haram, que controla uma faixa de terreno na Nigéria próximo de Camarões, atacou ao menos uma dezena de vilarejos camaroneses no último mês. Os ataques expõem a ameaça crescente do grupo nigeriano, que tenta impor a lei islâmica na Nigéria. No domingo, o Boko Haram atacou a cidade de Mabass, e também sequestrou cerca de 60 pessoas. Relatos afirmam que 30 delas conseguiram fugir. / ASSOCIATED PRESS