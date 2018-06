Ataques do EI deixam pelo menos 23 militares mortos no Iraque

BAGDÁ - Um ataque suicida contra forças de segurança iraquianas e consequentes confrontos com extremistas do Estado Islâmico (EI) nesta terça-feira, 6, mataram pelo menos 23 militares e combatentes sunitas pró-governo na província iraquiana de Anbar, oeste do país.

A polícia informou que um suicida detonou os explosivos que levava junto ao corpo durante uma reunião de combatentes na cidade de al-Baghdadi, cerca de 180 quilômetros ao noroeste de Bagdá, nas primeiras horas do dia.

Logo depois, militantes do EI atacaram posições do Exército e da polícia nas proximidades, dando início a confrontos que duraram horas. Policiais e funcionários de hospitais informaram que 23 pessoas foram mortas e 28 ficaram feridas, todas do lado do governo.

As fontes não falaram sobre o número de baixas do lado militante, dizendo apenas que eles "registraram algumas mortes" e negaram-se a fornecer detalhes. Todas as fontes falaram em condição de anonimato porque não têm autorização para falar com meios de comunicação.

Em Bagdá, o primeiro-ministro Haider al-Abadi prometeu que as forças iraquianas vão retomar todas as áreas que caíram nas mãos do EI durante a ofensiva do grupo extremista no ano passado.

"Vamos sair vitoriosos e o dia em que nossas terras serão libertadas está chegando", declarou o premiê a um grupo de oficiais do Exército recém-graduados na Academia Militar, no dia em que o país celebra o Dia do Exército. "Nosso objetivo...é que a paz e a prosperidade triunfem no Iraque e cheguemos ao fim deste período negro na história iraquiana." /AP