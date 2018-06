Ataques do governo paquistanês matam 39 militantes

A ofensiva aérea foi lançada na noite de ontem na área de Datta Khel, na região tribal de Waziristão do Norte, segundo comunicado divulgado por militares paquistaneses neste sábado. Os ataques também destruíram um sistema de túneis subterrâneos e um amplo arsenal de armas e munição. Vários líderes de militantes foram mortos na ofensiva, mas as identidades das vítimas não foram reveladas.

Também na sexta-feira, tropas do Paquistão emboscaram um grade grupo de militantes na fronteira das regiões tribais de Orakzai e Khyber, de acordo com o comunicado. No confronto, 16 militantes foram mortos e outros 20 ficaram feridos. Quatro soldados do exército também sofreram ferimentos.

Jornalistas não têm acesso às áreas conflagradas do Paquistão e não há como verificar as informações de forma independente.

O exército paquistanês alega ter matado mais de 1.200 militantes desde o início de uma grande ofensiva lançada no Waziristão do Norte, em 15 de junho, após o aeroporto de Karachi, o maior do país, ter sido alvo de um ataque terrorista. Fonte: Associated Press.