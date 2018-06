Ataques dos EUA podem ter matado 7 membros da Al-Qaeda Um oficial militar iemenita diz que ataques de aviões não tripulados (drones) dos Estados Unidos podem ter matado sete supostos militantes da Al-Qaeda na fortaleza do grupo em Abyan, no sul do país. O funcionário disse que dois drones atingiram dois carros neste sábado, 1, matando os supostos militantes e ferindo mais duas pessoas. O funcionário, que falou sob condição de anonimato, não identificou as vítimas.