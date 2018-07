Ataques e bombas deixam pelo menos 8 mortos na Síria Forças do governo sírio entraram em confronto com desertores do Exército e invadiram bairros rebeldes na região central da Síria nesta quarta-feira, disparando morteiros e enviando francoatiradores. Pelo menos oito pessoas morreram, dentre elas uma mãe e seu filho de 5 anos, informaram ativistas. Já a agência estatal de notícias da Síria, a Sana, afirma que um padre grego ortodoxo, Basílios Nassar, foi morto "enquanto prestava socorro a um homem ferido" no bairro de Jarajmeh, subúrbio da cidade de Hama. A Sana também afirma que "grupos terroristas" mataram um homem de 96 anos e sua esposa, também idosa, na província de Idlib, no norte do país. Entre os mortos nesta quarta-feira está o chefe do Crescente Vermelho em Idlib, Abdulrazak Jbero.