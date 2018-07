Ataques em Bagdá deixam 5 mortos e 31 feridos

Em um dos atentados, uma bomba explodiu perto de um destacamento do exército no bairro de Sadr City, na região leste da cidade, deixando dois civis mortos e 16 feridos, incluindo três soldados, segundo a polícia local.

No outro ataque, a explosão de um carro-bomba nas cercanias de uma patrulha policial matou três civis e feriu outros 15 no bairro de Hurriyah, no norte de Bagdá, informou um oficial da polícia.

A violência tem diminuído no Iraque, mas os ataques de insurgentes ainda são frequentes.

As informações são da Associated Press.