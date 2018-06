Ataques em Bagdá deixam pelo menos dez mortos

Por enquanto, nenhum grupo reivindicou responsabilidade pelos ataques. O Iraque registra ataques a bomba quase diariamente, que visam principalmente bairros xiitas e as forças de segurança. A maioria desses atentados é promovida pelo grupo extremista Estado Islâmico, que controla boa parte do território no norte e oeste do país.

Além dos ataques, violentos confrontos têm ocorrido nos arredores da cidade de Muqdadiyah, a cerca de 90 quilômetros ao norte de Bagdá, entre o Estados Islâmico e forças de segurança do governo aliadas a milícias xiitas. De acordo com autoridades, as forças do governo recapturaram sete civis. Fonte: Associated Press.