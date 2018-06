Ataques em Bagdá matam 9 pessoas Nove pessoas morreram e 26 ficaram feridas em uma série de ataques a um bairro xiita de Bagdá, de acordo com autoridades locais. Os atentados ocorreram durante a preparação para as celebrações do feriado islâmico do Eid al-Adha, que começa nesta semana. Nenhum grupo assumiu a autoria das ações.