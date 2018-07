Ataques em todo o Iraque deixam pelo menos 34 mortos Uma onda de explosões e tiroteios em seis diferentes províncias do Iraque deixaram pelo menos 34 mortos e mais de 100 feridos nesta quinta-feira. Trata-se do dia mais violento desde 20 de março, quando ataques assumidos pelo grupo Estado Islâmico do Iraque, mataram 50 pessoas e deixaram 255 feridas em todo o país.