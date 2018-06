Ataques liderados pelos EUA contra Estado Islâmico no Iraque matam ao menos 250

Uma aeronave da coalizão liderada pelos Estados Unidos fez uma série de ataques mortais contra o Estado Islâmico nos arredores da cidade de Fallujah nesta quarta-feira, 29, disseram autoridades dos EUA à agência Reuters, com um oficial citando estimativa preliminar de ao menos 250 combatentes mortos e cerca de 40 veículos destruídos.

Se os números forem confirmados, os ataques estarão entre os mais mortais da história contra o grupo jihadista. Os oficiais falaram à Reuters sobre a operação em condição de anonimato e observaram que as estimativas preliminares podem mudar.

Ontem, um alto funcionário americano afirmou que Washington espera concluir a campanha militar contra o EI até meados de 2017.

No início da intervenção internacional no Iraque, em agosto de 2014, o governo do presidente Barack Obama fixou um prazo de três anos para acabar com o grupo. A operação foi ampliada à Síria em setembro do mesmo ano. / REUTERS e AFP