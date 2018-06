Ataques matam 1 e ferem 24 no sul da Tailândia

O mais grave dos atentados envolveu um carro-bomba, que foi detonado em frente a uma loja de móveis, provocando um incêndio que queimou casas nas proximidades e gerou várias casualidades, de acordo com Khotsakha. Entre as demais explosões, uma bomba foi instalada em uma motocicleta e outra em um caixa automático, acrescentou ele.

Mais de 5 mil pessoas foram mortas nas três principais províncias do sul do país desde 2004, quando a insurgência islâmica teve início. Embora as forças de segurança sejam o principal alvo, professores,vistos como representantes do governo predominantemente budista, também estão na mira dos atentados. Fonte: Associated Press.