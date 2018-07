Ataques matam 10 na região chinesa de Xinjiang

Na mesma cidade, neste fim de semana, dois assaltantes sequestraram um caminhão e mataram o motorista, antes de jogá-lo contra uma multidão e também atacar pessoas com facas. No total, sete pessoas morreram no incidente e 22 ficaram feridas.

Segundo autoridades policiais, durante a confusão um dos suspeitos foi morto e outro, preso. A polícia afirmou que o caso está sob investigação. O motivo da violência ainda não está claro. O ataque ocorreu numa região onde a violência étnica aumentou nos últimos anos. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.