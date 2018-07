Ataques matam 11 no Paquistão

QUETTA - Dois atentados a bomba em duas cidades deixaram 11 mortos e dezenas de feridos no Paquistão nesta sexta-feira, 30, informaram as autoridades locais. O primeiro ataque ocorreu em frente à casa de um político perto de Quetta, no sudoeste, enquanto o segundo aconteceu em frente a um mercado no noroeste do país.

Um agente policial afirmou que um carro-bomba explodiu em Quetta, matando nove pessoas e ferindo 21. O incidente ocorreu em frente à casa do filho de um ex-ministro do Petróleo.

O alvo do segundo atentado era, aparentemente, um líder tribal que atuou em uma milícia anti-Taleban, disseram as autoridades. A explosão no povoado de Salarzai matou o líder e uma outra pessoa, deixando mais três feridos.