Ataques matam 12 pessoas na capital do Iraque

Ataques em Bagdá, capital do Iraque, neste sábado, 14, incluindo um bombardeio contra peregrinos xiitas, mataram cerca de 12 pessoas, informaram fontes oficiais do governo.

Policiais disseram que um carro-bomba explodiu no oeste de Bagdá, próximo a um posto que auxiliava peregrinos xiitas a caminho da cidade santa de Karbala, matando seis pessoas e ferindo outras 15.

Mais cedo, a polícia local informou que três pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas após a explosão de uma bomba em um mercado ao ar livre no subúrbio de Nahrawan, no sudeste de Bagdá.

Mais duas pessoas foram mortas e outras sete ficaram feridas após a explosão de uma bomba dentro de um restaurante no subúrbio de Husseiniyah, ao nordeste da capital do Iraque.

Em Bagdá, homens armados mataram o dono de uma mercearia no bairro de Hurriyah.

Segundo dados da Associated Press, ao menos 196 pessoas morreram em ataques terroristas no Iraque somente neste mês de dezembro. (Fonte: Associated Press)