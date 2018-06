Ataques matam 18 e ferem 53 no Iraque Cinco explosões ocorridas em Bagdá nesta quinta-feira mataram pelo menos 18 pessoas e deixaram 53 feridas. No noroeste da capital iraquiana, um carro estacionado explodiu da lado de fora de um restaurante lotado no bairro xiita de Shula, matando 13 pessoas e ferindo 37, informou a polícia.