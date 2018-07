Ataques matam 6 agentes de segurança no Iraque Ataques com armas e bombas mataram hoje seis membros das forças de segurança do Iraque, quatro policiais e dois soldados, nas províncias sunitas de Salaheddin e Anbar, afirmaram fontes médicas e de segurança. No ataque mais mortal, três policiais foram mortos e seis ficaram feridos no vilarejo de Garma, no leste do de Fallujah, ex-foco da insurgência, quando um atirador atacou seu posto de controle, afirmou o chefe da polícia provincial de Ambar, o major-general Hadi al-Ruzaij.