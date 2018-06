Ataques matam 9 fiéis muçulmanos no Iraque Disparos de morteiros e bombas que tiveram como alvo fiéis muçulmanos mataram nove pessoas e deixaram 28 feridas nesta sexta-feira, em dois ataques no norte de Bagdá, logo após as orações do meio-dia. Os ataques aconteceram um dia depois de um atentado suicida contra um café em Bagdá, que matou 36 e deixou dezenas de feridos.