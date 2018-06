Ataques matam ao menos 17 pessoas no Iraque

Os ataques são um aparente esforço dos militantes para desencorajar os eleitores iraquianos a irem às urnas nesta quarta-feira nas primeiras eleições parlamentares desde a retirada das tropas norte-americanas do país.

Nenhum grupo reivindicou imediatamente a responsabilidade pelo ataque, que tinha características daqueles feitos por militantes sunitas inspirados pela Al-Qaeda que procuram minar os esforços do governo, liderado pelos xiitas, para manter a segurança do país em meio ao processo eleitoral.

Na manhã de terça-feira, o grupo dissidente da Al-Qaeda conhecido como o Estado Islâmico do Iraque e do Levante assumiu a responsabilidade por uma onda de ataques mortais em todo o Iraque na segunda-feira, incluindo um ataque suicida em massa em uma cidade curda a nordeste de Bagdá que matou pelo menos 25 pessoas. Essa explosão também feriu 35 pessoas e enviou número de mortos total de ataques no Iraque para, ao menos, 46 pessoas. Fonte: Associated Press.