Ataques matam seis americanos no Afeganistão

No sul, três soldados dos EUA, dois civis americanos e um médico foram mortos quando um homem-bomba detonou um carro cheio de explosivos no momento em que um comboio com a coalizão militar internacional ultrapassava um outro comboio de veículos que levava o governador da província de Zabul. Outro civil americano foi morto em um ataque insurgente no leste do Afeganistão.

Os ataques ocorreram no mesmo dia em que o general Martin Dempsey, chefe do Estado Maior americano, chegou ao Afeganistão para uma visita destinada a avaliar o nível de treinamento que as tropas americanas podem proporcionar às forças de segurança afegãs quando as forças de combate internacionais se retirarem do país no fim de 2014. As informações são da Associated Press.