Ataques matam três soldados da Otan no Afeganistão Vários ataques através do Afeganistão mataram três membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), uma autoridade do governo afegão e três policiais neste domingo. Autoridades informaram também que rebeldes mataram seis afegãos de um grupo de 32 soldados que foram sequestrados na semana passada. Este grupo trabalhava inutilizando minas colocadas no solo. Os corpos de cinco dos soldados desaparecidos foram recuperados decapitados.