Ataques na Líbia deixam cinco mortos e 21 feridos

Os episódios de violência quase simultâneos, atribuídos a militantes islâmicos, interromperam a relativa paz nas cidades do leste do país, onde as autoridades se refugiaram após milícias tomarem a capital Tripoli e a segunda maior cidade, Benghazi, em agosto. Centenas de pessoas nas suas cidades foram mortas nos últimos meses.

Dois carros-bomba explodiram na cidade de Tobruk, deixando uma pessoa morta e pelo menos 21 feridas, incluindo três em estado grave, de acordo com registros do hospital local. O porta-voz do Exército, Mohammed Hegazi, afirmou que o ataque tinha como objetivo "aterrorizar" as instituições estatais e o parlamento. Ele culpou combatentes na fortaleza islâmica de Darna que se comprometeram em uma aliança com o grupo extremista Estado Islâmico.

Na cidade de Bayda, outro ataque suicida atingiu uma base aérea usada por combatentes civis, matando quatro soldados. O local abriga o governo líbio.

Logo após os ataques, o Exército da Líbia lançou diverso bombardeios aéreos em Darna, matando três militantes, de acordo com autoridades. Fonte: Associated Press.