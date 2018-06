Ataques na Síria deixam ao menos 10 mortos

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede em Londres, uma das explosões matou pelo menos quatro pessoas na cidade de Homs, numa área dominada por Alauitas, grupo étnico-religioso ao qual pertence o presidente sírio, Bashar Assad.

Antes disso, outro atentado com carro-bomba foi lançado contra um posto militar próximo à cidade de Salamiya, também controlada pelo governo, matando pelo menos seis soldados e atingindo um número indeterminado de civis, de acordo com relatos de ativistas. Fonte: Associated Press.