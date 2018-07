Ataques na Síria matam 28 pessoas neste domingo Tropas sírias bombardearam distritos ao norte da cidade de Alepo e realizaram ataques em várias partes do país neste domingo, com a contagem de 28 mortes durante os confrontos, de acordo com informações do Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Os bombardeios em Alepo destruíram casas no distrito de Midan, área considerada um bastião pelo regime e que os rebeldes estão tentando capturar desde sábado.