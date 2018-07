Ataques não têm relação com terrorismo islâmico, diz polícia da Noruega

OSLO - A polícia da Noruega acredita que os ataques perpetrados nesta sexta-feira, 22, no centro de Oslo e na ilha de Utoya e que deixaram ao menos 17 mortos não estão vinculados com o terrorismo islâmico, disse um oficial. As autoridades, porém, afirmam que os incidentes foram coordenados e estão ligados um ao outro.

Veja também:

AO VIVO: No blog Radar Global, últimas informações

Otan, Europa e EUA condenam atentados

Estadão ESPN: Estamos vivenciando uma situação absurda, diz brasileiro

Saiba quais grupos podem estar envolvidos

Há um ano, 3 foram presos em Oslo por laços com Al-Qaeda

As primeiras imagens do local da explosão em Oslo

VÍDEO: Imagens revelam destroços da explosão na capital

YOUTUBE: Vídeo do local da explosão que atingiu prédios do governo

O primeiro incidente ocorreu às 15h30 do horário local (10h30 em Brasília), no centro da capital norueguesa, quando uma explosão matou pelo menos sete pessoas, deixou dois feridos em estado grave e danificou seriamente prédios do governo. Em um incidente separado, um atirador abriu fogo contra um acampamento de jovens do Partido Trabalhista norueguês, em uma ilha nos arredores de Oslo, atingindo "várias pessoas", segundo um porta-voz. De acordo com a imprensa local, pelo menos dez jovens foram mortos no local. Alguns conseguiram fugir a nado.

A fonte, que falou sob condição de anonimato já que as informações ainda não foram divulgadas oficialmente, disse que os ataques provavelmente tem mais em comum com os ataques de 1995 em Oklahoma City, quando um ativista da extrema-direita americana detonou explosivos em um prédio do governo e matou 168 pessoas, que com os ataques de 11 de setembro de 2001.

O suspeito de ter disparado em Utoya foi detido. De acordo com o ministro da Justiça do país, Knut Storberget, ele é norueguês, tem 32 anos, aparência nórdica e fala "o dialeto de Oslo". Um canal local afirmou que o suspeito é ativista da extrema-direita, mas a informação não foi confirmada por outros meios. A polícia diz que ele aparentemente agiu sozinho e que "os casos não parecem ter ligações com organizações terroristas internacionais".

O comissário Sveinung Sponheim disse que a polícia ainda está investigando o incidente e que todas as suposições feitas até agora ainda podem mudar. Foi reportado também que um pacote de explosivos não detonado foi encontrado em Utoya.