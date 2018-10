Ataques nas eleições do Afeganistão deixam ao menos 15 mortos e 150 feridos

CABUL - Pelo menos 15 pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas em vários ataques extremistas realizados províncias do Afeganistão neste sábado, 20, durante as eleições parlamentares. Só em Cabul, capital do país, mais de uma dezena de explosões foi registrada.

A polícia local afirma que um homem-bomba se explodiu em frente a uma assembleia de voto em uma escola, no norte de Cabul, o primeiro grande ataque do dia. Um médico que tratava dos feridos disse que três pessoas morreram e seis ficaram feridas.

Em outra explosão, relatada pelo médico Muhibullah Zeer, porta-voz do Ministério da Saúde, quatro morreram e 78 foram feridos. Também houve ataques nas províncias de Kapisa e Logar (leste) e Ghazni (sul). As vítimas foram transferidas para um hospital da ONG italiana Emergency na capital afegã.

"Até agora, recebemos 48 vítimas, entre as quais 33 foram admitidas aqui no hospital e 14 tratadas como pacientes externos. Além disso, uma vítima chegou morta", disse um coordenador da organização, Dejan Panic. Em Kandahar, no sul do país, decidiu adiar o pleito após o atentado de quinta-feira, que vitimou parte dos chefes de segurança da região.

Para garantir a segurança no pleito, o governo afegão mobilizou em todo o país 70 mil soldados e policiais, explicou o porta-voz do Ministério de Interior, Najib Danish. O contingente representa um aumento de 16 mil efetivos a respeito do anúncio feito há poucos dias. Segundo um porta-voz da organização, 4,9 mil seções eleitorais foram abertas em 32 províncias.

As eleições parlamentares do Afeganistão deveriam ter ocorrido em 2015, mas foram adiadas por causa da precária situação de segurança, a instabilidade política e os problemas financeiros. O pleito é um teste para a frágil democracia afegã e também para as eleições presidenciais, previstas para abril de 2019.

Tanto a recém-formada afiliada local do Estado Islâmico quanto o Taleban ameaçaram promover violência durante as eleições, alertando as pessoas para ficarem longe das urnas. Em comunicado, o porta-voz talibã Zabihullah Mujahid afirmou que os centros eleitorais estarão o dia todo sob ataque de insurgentes e recomendou aos cidadãos que, se quiserem "preservar suas vidas", não participem do processo que classificou como "falso", e também alertou professores e alunos para que não permitissem que as escolas fossem usadas como colégios eleitorais. Apesar das ameaças, foram registradas filas de pessoas querendo votar na maioria dos locais de votação.

"O processo eleitoral do inimigo fracassou. Até agora fizemos 166 ataques e o processo foi interrompido", disse o porta-voz, que garantiu que dezenas de seções eleitorais foram destruídas ou não abriram. De acordo com algumas contas oficiais dos talibãs no Twitter, os insurgentes realizaram ataques hoje em pelo menos 20 das 34 províncias afegãs. Pela primeira vez desde o fim da missão militar da Otan em 2014, o governo afegão é responsável pela segurança durante as eleições. /AFP, EFE, NYT e W.Post